Für den Generika-Spezialisten Sandoz geht es am heutigen Mittwochmorgen zurück in die Unabhängigkeit. Der Mutterkonzern Novartis spaltet die Generikasparte über einen Spin-Off ab, um so die eigenen Transformation in ein fokussiertes Pharmaunternehmen abzuschliessen.

04.10.2023 08:10