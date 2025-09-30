Laut den Angaben leiden 1,7 Millionen US-Amerikaner an der Krankheit. Bei chronisch spontaner Urtikaria handelt es sich um ein dermatologisches Krankheitsbild, das auch unter dem Namen Nesselsucht, Nesselausschlag, Quaddelsucht oder Nesselfieber bekannt ist. Es treten dabei spontan Quaddeln, zum Teil begleitet von Angioödemen, auf.