Laut den Angaben leiden 1,7 Millionen US-Amerikaner an der Krankheit. Bei chronisch spontaner Urtikaria handelt es sich um ein dermatologisches Krankheitsbild, das auch unter dem Namen Nesselsucht, Nesselausschlag, Quaddelsucht oder Nesselfieber bekannt ist. Es treten dabei spontan Quaddeln, zum Teil begleitet von Angioödemen, auf.
Novartis hat die Zulassungsanträge für Rhapsido zur Behandlung der chronischen spontanen Urtikaria in vielen Ländern, darunter in der Europäischen Union, Japan und China, eingereicht. In China wurde der Antrag als dringlich eingestuft.
rw/
(AWP)