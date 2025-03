Die befristete Zulassung basiert den Angaben zufolge auf der Phase-III-Studie «Nathalee». Diese hatte das Risiko eines erneuten Auftretens der Krebserkrankung sowie das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil von Kisqali plus endokrine Therapie (ET) im Vergleich zu ET allein untersucht. Das Mittel ist in den USA und der EU bereits zugelassen.