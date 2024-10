Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat am Dienstag dem Medikament Asciminib (Scemblix) von Novartis die beschleunigte Zulassung für die Erstbehandlung von erwachsenen Patienten mit Philadelphia-Chromosom-positiver chronisch-myeloischer Leukämie (Ph+ CML) in der chronischen Phase erteilt. Asciminib, ein spezifischer ABL-Kinase-Inhibitor, zeigte laut FDA in klinischen Studien eine signifikant höhere Wirksamkeit als andere Tyrosinkinase-Inhibitoren.