Wie Novartis selbentags in einem separaten Communiqué betonte, zeigte Scemblix in einer Phase-III-Studie erstmals eine überlegene Wirksamkeit und ein günstiges Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil im Vergleich zu allen Standardtherapien. Bei Patienten, die Scemblix erhielten, wurden weniger Dosisreduktionen vorgenommen und die Rate der Nebenwirkungen, die zum Abbruch der Behandlung führten, war halb so hoch, so der Pharmakonzern.