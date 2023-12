Novartis erhöht die Lohnsumme für Festangestellte in der Schweiz auf den 1. März um durchschnittlich 2,4 Prozent. Dies gilt für Beschäftigte, die ein Salär haben, das 80 bis 120 Prozent dessen beträgt, was an «externen Märkten» bezahlt wird.

13.12.2023 10:30