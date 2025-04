So setzte der Pharmakonzern alleine mit dem Herzmittel Entresto in den ersten drei Monaten knapp 2,3 Milliarden US-Dollar um. Das Medikament steht derzeit besonders im Fokus, da Novartis in den USA ab Mitte Jahr erste Nachahmerpräparate dafür erwartet. Dies hatte zuletzt Sorgen um die weitere Umsatzentwicklung geschürt.