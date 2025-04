Für das Gesamtjahr erhöht das Novartis-Management abermals seine eigene Zielsetzung. Zu konstanten Wechselkursen peilt der Konzern neu ein Umsatz-Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich an (bisher: mittlerer bis hoher einstelliger Bereich). Für den operativen Kerngewinn stellt er neu ein Plus im tiefen zweistelligen Prozentbereich in Aussicht (bisher: hoher einstelliger bis tiefer zweistelliger Bereich).