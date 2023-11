Der Basler Pharmariese Novartis hat am Donnerstagnachmittag positive Studiendaten publiziert. So erreichte der Konzern mit seinem Mittel Remibrutinib in den Phase-III-Studien Remix-1 und Remix-2 alle primären und sekundären Endpunkte, wie Novartis mitteilte.

09.11.2023 17:15