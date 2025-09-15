Neben der Vorauszahlung hat Monte Rosa gemäss den Vertragsbedingungen Anspruch auf Zahlungen in Höhe von bis zu 5,7 Milliarden US-Dollar, einschliesslich Vorauszahlungen, Zahlungen für präklinische Meilensteine, Zahlungen für die Ausübung der Optionen sowie Zahlungen für Entwicklungs-, Zulassungs- und Vertriebsmeilensteine für alle Programme sowie gestaffelte Lizenzgebühren auf den weltweiten Nettoumsatz im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich.