An der Studie nahmen laut Novartis 1688 Erwachsene und Kinder an 34 Standorten in 12 afrikanischen Ländern teil, denen GanLum drei Tage lang einmal täglich in Form eines Beutels mit Granulat verabreicht wurde. Zusätzliche Analysen zeigten, dass die Behandlung hochwirksam gegen mutierte Malariaparasiten war, die mit einer teilweisen Arzneimittelresistenz assoziiert sind. Es wurde auch festgestellt, dass die Behandlung schnell gegen reife Gametozyten wirkt, das sexuelle Stadium im Lebenszyklus des Parasiten, das für die weitere Übertragung verantwortlich ist.