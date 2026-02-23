Auch habe der Novartis-Chef mehr als zweieinhalb Mal so viel wie 2018 erhalten, als er die Leitung des Pharmakonzerns übernahm, und rund dreissig Prozent mehr als 2024, wie Ethos weiter vorrechnete. Nebst dem CEO-Lohn sollen sich die Aktionäre laut Ethos aus gegen den für 2027 beantragten Betrag von 95 Millionen für die zehn Mitglieder der Geschäftsleitung und gegen die für die zwölf Verwaltungsratsmitglieder vorgesehenen 8,2 Millionen stimmen.