Das gute Abschneiden im zweiten Quartal begründet der Konzern mit einem starken Volumenwachstum von 18 Prozent. Gegenüber den +14 Prozent des ersten Quartals bedeutet dies denn auch eine weitere Steigerung. Der negative Effekt von 14 Prozent durch die bereits zugelassenen Generika-Präparate für Blockbuster wie Entresto konnte damit mehr als ausgeglichen werden.