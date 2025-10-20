Produktion für globalen Markt

An den beiden Standorten Schaftenau und Kundl produziert Novartis Medikamente für den Weltmarkt, wie es von unternehmensseite hiess. Laut den Angaben wurden in Kundl rund 100 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Anlage weist demnach ein Fermentationsvolumen von 1,8 Millionen Litern pro Jahr auf.