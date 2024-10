Der Glaube an die eigene Stärke ist so gross, dass Novartis bislang denn auch noch nicht auf den Fettsenker-Zug aufgesprungen ist. Wie Narasimhan am Morgen im Gespräch mit Journalisten sagte, brauche Novartis diesen Markt nicht, um weiter wachsen zu können. Nichtsdestotrotz hat der Konzern ein paar sehr frühe Fettsenker-Programme in der Pipeline.