Elizabeth M. McNally für VR vorgeschlagen

Gleichzeitig kündigt Novartis Veränderungen im Verwaltungsrat an. So soll Elizabeth M. McNally neu ins Gremium gewählt werden. Sie ist Direktorin des Center for Genetic Medicine an der Northwestern University, Feinberg School of Medicine. Als praktizierende Kardiologin und renommierte Forschungsleiterin sei sie auf die Genetik kardiovaskulärer und neuromuskulärer Erkrankungen spezialisiert, schreibt Novartis. Nicht mehr zur Wiederwahl treten 2025 Charles L. Sawyers und William T. Winters an, dies aufgrund der Amtszeitbeschränkung von 12 Jahren.