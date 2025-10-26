Der Pharmakonzern Novartis übernimmt alle ausstehenden Aktien der US-Biotechfirma Avidity Biosciences für 72 US-Dollar pro Aktie in bar. Dies entspricht einer Prämie von 46 Prozent auf den Schlusskurs vom 24. Oktober 2025. Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 12 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Sonntagabend mitteilte.