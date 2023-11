Novartis will an zwei Fachkongressen wichtige Studiendaten zu Fortschritten bei Brustkrebs- und Hämatologie-Medikamenten vorstellen. Konkret soll es Updates zu den Mitteln Kisqali, Iptacopan und Scemblix an den Kongressen «San Antonio Breast Cancer Symposium» (SABCS) und «American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exposition» geben.

20.11.2023 07:33