Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat das 2. Berufungsgericht in Manhattan, New York, am Freitag einen entsprechenden Entscheid gefällt. Novartis wird beschuldigt, sogenannte Kickback-Zahlungen an Ärzte geleistet zu haben, damit diese Gilenya bei den Patienten bewerben. Novartis habe gegen das Bundesgesetz über unberechtigte Forderungen (False Claims Act) verstossen, indem zum Schein organisierte Vortragsveranstaltungen abgehalten wurden, um den Verkauf von Gilenya zu fördern, so der Vorwurf.