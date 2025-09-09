Tourmaline Bio habe mit Pacibekitug einen vielversprechenden monoklonalen Antikörper gegen systemische Entzündungen - einem bedeutenden Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen - entwickelt. Das Medikament befinde sich bereits in fortgeschrittenen Phase-2-Studien. Damit übernehme Novartis wohl ein Phase-3-fähiges Produkt, welches das eigene Portfolio im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen ergänze, so das Communiqué.