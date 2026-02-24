Dies geht aus Analysen der PRECISION-Datenplattform hervor, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.
awp-robot/ra
(AWP)
Novartis hat neue US-Studien vorgestellt, die den Nutzen von Pluvicto bei metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakrebs vor einer Chemotherapie belegen. Patienten, welche die Radioliganden-Therapie nach nur einer androgenrezeptorwirksamen Therapie erhielten, erreichten eine mediane progressionsfreie Zeit von 15,8 Monaten, verglichen mit 12,7 Monaten nach mehreren Vorbehandlungen.
awp-robot/ra
(AWP)
