Patienten, welche die Radioliganden-Therapie nach nur einer androgenrezeptorwirksamen Therapie erhielten, erreichten eine mediane progressionsfreie Zeit von 15,8 Monaten, verglichen mit 12,7 Monaten nach mehreren Vorbehandlungen. Dies geht aus Analysen der PRECISION-Datenplattform hervor, wie Novartis am Dienstag mitteilte.