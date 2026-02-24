Patienten, welche die Radioliganden-Therapie nach nur einer androgenrezeptorwirksamen Therapie erhielten, erreichten eine mediane progressionsfreie Zeit von 15,8 Monaten, verglichen mit 12,7 Monaten nach mehreren Vorbehandlungen. Dies geht aus Analysen der PRECISION-Datenplattform hervor, wie Novartis am Dienstag mitteilte.
Die Meldung hatte keinen unmittelbaren Einfluss auf den Aktienkurs. Die Novartis-Papiere stiegen im Tagesverlauf um über 0,4 Prozent auf rund 128,50 Franken, wo sie seit der Mittagszeit verharren.
(AWP)