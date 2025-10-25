Der Pharmakonzern Novartis hat die Präsentation neuer Daten aus den Phase-III-Studien «Neptunus-1» und «Neptunus-2» zur Wirksamkeit und Sicherheit von Ianalumab bei Patientinnen und Patienten mit Sjögren-Syndrom angekündigt. Die Ergebnisse werden im Rahmen des American College of Rheumatology (ACR) Kongresses 2025 vorgestellt.