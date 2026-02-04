Grund dafür sei, dass die ersten Nachahmer für die Milliarden-Mittel Entresto, Promacta und Tasigna erst ab der zweiten Jahreshälfte 2025 in den USA auf den Markt kamen. Entsprechend sei die Vergleichsbasis vor allem für die ersten sechs Monate noch deutlich höher. Ab der zweiten Jahreshälfte 2026 sollte sich der Effekt dann abschwächen.