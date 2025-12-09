Diese Transaktionen zusammen mit den Forschungsbemühungen im eigenen Haus sollen es dem Basler Konzern ermöglichen, auch in Zukunft weiter zu wachsen. Denn Novartis wird in den kommenden Jahren mit einer Vielzahl an auslaufenden Patenten und damit wegfallenden Umsätzen zu kämpfen haben. Die Abkommen zusammen mit vielversprechenden Pipeline-Kandidaten sollen diese dann mehr als ausgleichen.