Der Verkauf der «Front of Eye»-Ophthalmologie-Assets an den US-Konzern Bausch + Lomb sei abgeschlossen worden, teilte Novartis am Freitag mit. Die komplette Transaktion hat wie bereits bekannt einen Wert von bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar. In bar fliessen 1,75 Milliarden Dollar, hinzu kommen mögliche Meilensteinzahlungen über bis zu 750 Millionen.