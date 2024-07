Tatsächlich hat Novartis seit 2023 in jedem Quartal die jeweilige Guidance angehoben. Im laufenden Jahr ist dies also die zweite Erhöhung. Nach dem ersten Quartal hatte das Management um Vas Narasimhan die Prognose für Umsatz und operativen Kerngewinn erhöht, dieses Mal hebt der Konzern «nur» die Gewinnschätzungen an.