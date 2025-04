Es ist das neunte Quartal in Folge, dass die Basler nicht nur besser als erwartet abschneiden, sondern auch gleich für das Gesamtjahr die eigenen Ziele nach oben schrauben. So setzte Novartis zwischen Januar und März 13,2 Milliarden US-Dollar um. Das ist ein Plus von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) lag der Zuwachs bei 15 Prozent.