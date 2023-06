Die Transaktion habe einen Wert von bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar. Darin enthalten sei ein Barangebot über 40 US-Dollar in bar pro Chinook-Aktie sowie ein bedingtes Wertrecht von bis zu 4 US-Dollar in bar je Aktie. Dieses bedingte Wertrecht werde bei Erreichen bestimmter regulatorischer Meilensteine in bar ausgezahlt, ergänzte Novartis in der Mitteilung.