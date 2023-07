Sandoz will in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ein neues Entwicklungszentrum für Biosimilars errichten. Bis ins Jahr 2026 sind dafür Investitionen von rund 90 Millionen US-Dollar geplant, wie die Novartis-Tochter am Donnerstag mitteilte. Damit soll das künftige Wachstum der Biosimilar-Pipeline unterstützt werden.

20.07.2023 07:39