Entscheid beruht auf Marktschätzung

Die ausserordentliche Aufnahme in einen Index - etwa wie in diesem Fall bei einer Abspaltung - ist laut der SIX möglich, wenn die Selektionskriterien auf Basis von Markschätzungen «deutlich» erfüllt sind. Für Sandoz gebe es zwar noch keine Angaben zum Handelsvolumen, sagte ein Sprecher am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Aber anhand der erwarteten Marktkapitalisierung wären die Selektionskriterien des SLI und des SMIM deutlich erfüllt, aber nicht zwingend für den SMI.