Mit dem Zukauf will Novartis seine Entwicklung neuartiger Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) ausbauen. Dabei handelt es sich um Krebsmedikamente, die einen Wirkstoff möglichst gezielt zu Tumorzellen transportieren. Myricx entwickelt eine neue Wirkstoffklasse, die auch bei Tumoren helfen soll, die gegen bestehende Therapien resistent geworden sind.