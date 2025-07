Novartis zeigte sich in einer Stellungnahme gegenüber AWP «enttäuscht» über den Entscheid des Gerichts in Delaware und kündigte an, diesen anzufechten. Darüber hinaus ist Novartis «zuversichtlich hinsichtlich des geistigen Eigentums und der regulatorischen Rechte in Bezug auf Entresto». Die eigenen Rechte würden auch künftig verteidigt, heisst es in der Stellungnahme.