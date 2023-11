CellforCure hatte als Novartis-Einheit insgesamt fast 200 Mitarbeiter. Der vor zehn Jahren vom französischen Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) gegründete und 2019 von Novartis übernommene Standort von CellforCure in Les Ulis in der Nähe von Paris wird am 1. Dezember von Seqens übernommen.