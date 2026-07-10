Innexis werde auch für das Standortmanagement des 264'000 Quadratmeter grossen «Life Science Campus» verantwortlich sein. Übernommen werden neben den Gebäuden auch die Infrastruktur und Services. Für den Grossteil der rund 850 Mitarbeiter am Standort Kundl ändere sich durch die Übernahme nichts, da Novartis mit seinen Kernaktivitäten weiterhin am Campus tätig sein wird, wurde betont. Es sei geplant, dass 30 Beschäftigte aus dem Campus-Management mit gleichen Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten zur Innexis Unternehmensgruppe wechseln werden.