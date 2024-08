Siemens Healthineers wurde 2017 vom Mutterkonzern Siemens ausgegliedert. Die Firma sieht in der Übernahme laut dem Medienbericht die Möglichkeit zur Expansion nach Europa für sein in den USA ansässiges, weltgrösstes PET-Radiopharmaziegeschäft. Die Novartis-Sprecherin gab an, Siemens Healthineers bleibe nach der Transaktion Partner für das Radioligandentherapie-Geschäft von Novartis.