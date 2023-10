«Diese vielversprechenden Ergebnisse von PSMAfore könnten den Behandlungsansatz für fortgeschrittenen Prostatakrebs verändern», sagte Jeff Legos, Executive Vice President, Global Head of Oncology Development, im Gespräch mit AWP. Pluvicto ermögliche es den Patienten, eine Taxan-basierte Chemotherapie zu vermeiden oder zu verzögern. Diese bringen in der Regel eine grosse Last von Nebenwirkungen mit sich.