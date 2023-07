Das Gericht hat laut der Mitteilung das Patent für Entresto in Kombination mit Sacubitril und Valsartan, das im Jahr 2025 ausläuft, für ungültig erklärt. Novartis sei jedoch "der festen Überzeugung", dass das Kombinationspatent gültig sei, heisst es. Der Konzern plant deshalb, beim Berufungsgericht (US Court of Appeals for the Federal Circuit; CAFC) Berufung einzulegen.