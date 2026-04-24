Der Pharmakonzern zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung und kündigte an, weiterhin an neuen Behandlungsmöglichkeiten für Prostatakrebs zu arbeiten. Novartis verwies darauf, dass die betreffende Studie bereits zur Zulassung von Pluvicto für diese Patientengruppe in den USA, Japan und China geführt habe. Zudem werde der Einsatz in internationalen medizinischen Leitlinien empfohlen.