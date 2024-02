Zuvor hatte Reuters darüber berichtet. Die britische Behörde hatte am 10. Januar die bedingte Zulassung für Crizanlizumab widerrufen. Sie stützte sich dabei auf die Ergebnisse der Phase-III-Studie STAND, die keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen Crizanlizumab und Placebo in Bezug auf die annualisierte Rate an vasookklusiven Krisen gezeigt hat. Damit wurde der klinische Nutzen des Medikaments nicht bestätigt.