Im Berichtszeitraum seien zur Portfolio-Optimierung fünf kleinere Liegenschaften mit Gewinn veräussert worden, teilte die im Juni 2024 mit SenioResidenz fusionierte und an der SIX kotierte Immobilienfirma am Donnerstag mit. Der Mietertrag erhöhte sich gemäss ungeprüfter vorläufiger Zahlen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1 Prozent auf 21,2 Millionen Franken.