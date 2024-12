MV Immoxtra plane mit seinen Anträgen zur GV keine «kalte Kontrollübernahme», wie der Novavest-Verwaltungsrat unterstelle, schreibt das Unternehmen am Montag in einer Mitteilung. Mit einem Aktienanteil von lediglich 15 Prozent sei man weit von entfernt, eine dominierende Stellung einzunehmen. Der geforderte Einsitz eines Aktionärsvertreters im Aufsichtsgremium sei «eine sinnvolle und übliche Massnahme des Aktionärsschutzes», heisst es in der Stellungnahme.