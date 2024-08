Fusion vollzogen

Wie bereits bekannt hat Novavest die Fusion mit der auf Alterswohnungen und Pflegeeinrichtungen fokussierten Senioresidenz am 14. Juni vollzogen. Die buchhalterische Integration wurde per 30. Juni durchgeführt. In der Halbjahresrechnung der Novavest sind daher in der Erfolgsrechnung des ersten Halbjahres 2024 keine Erträge der übernommenen früheren Senioresidenz-Liegenschaften enthalten.