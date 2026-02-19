Nösberger ist VR-Mitglied bei Schroder & Co Bank AG und ein ausgewiesener Finanzexperte mit langjähriger Führungserfahrung, wie Novavest am Donnerstag mitteilte. Wieser wiederum ist den Angaben ufolge Partnerin bei der Anwaltskanzlei MME Legal AG und spezialisiert auf Gesellschaftsrecht, M&A sowie Immobilien- und Baurecht.
Die beiden Kandidaten sollen auf Claudia Suter und Stefan Hiestand folgen, die sich an der kommenden GV nicht mehr zur Wiederwahl stellten. Die anderen amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats, Thomas Sojak (Verwaltungsratspräsident), Floriana Scarlato und Daniel Ménard, stellen sich zur Wiederwahl.
