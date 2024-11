Die geforderte Auswechslung der Mehrheit des Verwaltungsrates in der für den Erfolg von Novavest derzeit entscheidenden Übergangsphase gefährde die Erreichung der strategischen Ziele, schrieb der Verwaltungsrat am Freitag in einer Stellungnahme. Sie schade den Interessen des Unternehmens und aller Stakeholder.