Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf eine ausserordentliche Hauptversammlung am Freitag. Dort will die Novo Nordisk Stiftung, die über ihre Holdinggesellschaft 77 Prozent der Stimmrechte hält, ihren Vorsitzenden Lars Rebien Sörensen auch zum Verwaltungsratschef des Unternehmens machen. Diese geplante Doppelrolle hat bei Investoren für Unruhe gesorgt. Der norwegische Staatsfonds NBIM, drittgrösster Aktionär von Novo, kündigte an, sich bei der Abstimmung über die Nominierung von Sörensen und weiteren Kandidaten für den Verwaltungsrat zu enthalten. Der amtierende Verwaltungsratschef Helge Lund und sechs weitere unabhängige Direktoren werden bei der Sitzung zurücktreten, nachdem es zu Differenzen mit der Stiftung über das Reformtempo im Unternehmen gekommen war.