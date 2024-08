Novo hat laut Konzernangaben zudem seinen Antrag auf Zulassung von Wegovy zur Behandlung von Herzkrankheiten bei den US-amerikanischen und europäischen Behörden zurückgezogen. Das Unternehmen will den Antrag zu Beginn des nächsten Jahres mit zusätzlichen Daten erneut einreichen. «Wir versorgen in den USA erst ein paar Millionen Patienten mit Fettleibigkeit», erklärte Konzernchef Lars Fruergaard Jorgensen in einer Telefonkonferenz. Man stünde noch ganz am Anfang, wenn es darum gehe, diesen Markt zu sättigen.