Zudem kündigte das Unternehmen am Montag an, 4,1 Milliarden US-Dollar (3,8 Mrd Euro) in eine weitere Fabrik in den USA zu stecken. Damit investiert das Unternehmen angesichts der wachsenden Unzufriedenheit über die Kosten seiner Medikamente gegen Fettleibigkeit und Diabetes mehr Geld in seinen grössten Markt.