Dies hat sich auch in den Aktienkursen beider Konzerne niedergeschlagen. Seit der Zulassung von Zepbound Ende 2023 hat sich das Lilly-Papier im Wert nahezu verdoppelt, wohingegen Novo Nordisk mehr als die Hälfte an Wert eingebüsst hat. Dabei hatte das Papier der Skandinavier Ende Juni 2024 sogar noch ein Hoch bei gut 1.033 dänischen Kronen erreicht, doch danach ging es steil bergab. Auch inklusive der Kursgewinne kostet eine Novo-Aktie nur noch rund 320 Kronen - also ein Verlust von mehr als zwei Dritteln gegenüber dem vormaligen Rekord. Allein in diesem Jahr hat das Papier fast die Hälfte an Wert eingebüsst.