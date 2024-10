Der Pharmakonzern Novo Nordisk will sein Diabetesmedikament Rybelsus mit dem Wirkstoff Semaglutid perspektivisch auch zur Vorbeugung schwerer kardiovaskulärer Probleme verkaufen. Um den Jahreswechsel herum dürften die entsprechenden Anträge auf eine Label-Erweiterung bei den Behörden in den USA und der Europäischen Union eingereicht werden, teilte das dänische Unternehmen am Montag mit. Basis sind Ergebnisse der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie Soul, die den primären Endpunkt erreicht habe.